Безплатни препатрунки и забрана нащиви у вербаским Общим шпиталю

ВЕРБАС – Як стої у препорученю Министерства здравя, у Общим шпиталю Вербас, 28. януара од 8 по 16 годзин, буду окончовани безплатни препатрунки – ултразвучни препатрунок бруху, мамоґрафия, анализа дзепоєдних тумор-маркерох и меранє уровню цукру у креви.

Приявиц ше мож на приємним шалтеру Шпиталю, а зоз собу треба принєсц предходни знїмок, препорученє дохтора, а условиє же би жена була старша од 45 рокох.

У Общим шпиталю тих дньох запровадзена и забрана нащиви пациєнтох по препоруки Институту за явне здравє Войводини, пре реґистровани вше векши тренд стопи инциденци хоротох подобних ґрипи.

Забрана важи од вчера, 25. януара, а будзе тирвац наступни даскельо тижнї.

