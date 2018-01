На ютре шветочне отверанє обновеней сали КОЦ у Шидзе

ШИД – Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини Шид, нєшка нащивел обновену салу Културно-образовного центру, дзе шицко порихтане за ютре, кед будзе сала шветочно отворена.

З тей нагоди, на швето просвитителя Святого Сави, на 18 годзин будзе отримана Шветочна академия на хторей, по словох Срдяна Малешевича, директора Културно-образовного центра, наступя Городски хор, потим члени СКУД „Святи Сава“ и школяре Основней школи „Бранко Радичевич“, а буду додзелєни „Святосавски награди“ найлєпшим школяром и просвитним роботнїком.

По словох Зорана Семеновича, за обнову сали Министерство култури Влади Сербиї дало 19 милиони динари, а Управа за капитални укладаня АП Войводини 4,2 милиони динари за адаптацию бини.

Шид достал мултифункционалну и сучасну салу зоз вкупно 240 местами, а по потреби балкон ше годно заврец и так достац меншу салу.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)