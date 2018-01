АРТ „Дядя” бул як зачатнїк

Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї ше отримує у рамикох керестурского Дома култури як його окремна манифестация, алє у пририхтованю найактивнєйши вше були члени Керестурскей сцени АРТ „Дядя” ище од скорей як цо вон бул официйно основани.

Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї настал у истим чаше кед и инициятиви за стварянє АРТ „Дядя”. Основали го, менєй або вецей, исти людзе цо иницировали и снованє Театра. Скоро шицки вони були анґажовани у остатнєй Ризничовай представи „На дну” од М. Горкого 1966. року, котру сами докончели. Такой по нєсподзиваней Дядьовей шмерци, после врацаня зоз хованя з Вербасу, єдна часц аматерох цо участвовали у театралним фалаце „На дну”, зишла ше у просториї за проби и уж на тим сходзе було виражене жаданє же би ше тирвацо зачувало памятку на того нашого театралного дїяча и педаґоґа нє лєм при Керестурцох, алє и по других местох дзе Руснаци маю розвиту театралну дїялносц.

Бул то час кед ше утаргло скорейши смотри националних театралних дружтвох и уключело ше их до реґионалних заєднїцких смотрох. З тим и нашо театрални аматере страцели можлївосц директного провадзеня того цо ше збува у театралней дїялносци других руских театралних дружтвох и нє могли прировновац свойо резултати. Прето у вецей наших местох театрална дїялносц скоро цалком замарла. Медзисобни госцованя були барз ридки. З часу на час по наших местох госцовали лєм керестурски театрални аматере.

ПРЕНАШЛИ РИШЕНЄ

У смотрох театралних дружтвох, у рамикох националних меншинох, по думаню велїх тедишнї политични фактори видзели нєиснуюцу опасносц од ширеня национализма и нє потримовали таки инициятиви. Напроцив, аж ше им и оштро процивели. Теди керестурски иницияторе пренашли другу форму стретнуцох руских аматерских театралних дружтвох. А нашли ю у чуваню памятки на свойого режисера. Так ше „народзел” Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, процив котрого ше представнїки власцох нє могли бунїц. Нє могли ше бунїц анї процив добродзечних госцованьох театралних ансамблох зоз других наших валалох.

Иван Бесерминї, тедишнї редактор културней рубрики у „Руским слове”, у своєй статї обявеней у чишлє 13 од 28. марца 1969. року под насловом „Най го нє забудземе”, написал так:

„Же би нє виблядла слика на нашого велького Дядю, же би и после своєй шмерци його дух и далєй дїйствовал на змоцньованю, активованю и афирмациї нашей драмскей аматерскей уметносци, на инициятиву його дакедишнїх школярох, любительох и драмских шлїдбенїкох, Совит Дома култури у Руским Керестуре ришел на єдней спомедзи своїх схадзкох же би ше орґанизовал фестивал наших драмских секцийох и аматерских театрох под назву „Драмски мемориял Петра Ризнича – Дядї”. З тей нагоди Совит Дома култури уж меновал Одбор Меморияла, до котрого вошли: Дюра Папгаргаї, як предсидатель, Витомир Бодянєц, Єфрем Колєсар, Микола Скубан, Янко Павлович, Ана Рац и Йовґен Медєши, як члени.

Як наглашене, Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї постанє традицийни Мемориял. То би була єдинствена традицийна манифестация и стретнуце квалитетного драмского аматеризма и професионализма, а источасно то би представяло и фестивал досцигнуцох драмских секцийох наших културно-просвитних дружтвох и аматерских театрох.

„Тогорочни І Драмски мемориял Петра Ризнича – Дядї, отрима ше од 6. по 11. април у Руским Керестуре. Озбильносц Одбору Меморияла, з котру приступели ґу ришованю орґанизациї фестивала, богата планована програма – указує на факт же то будзе велька културна манифестация, у котрей крем наших драмских секцийох и Аматерского театра Дома култури зоз Руского Керестура и професийного Сербского народного театра з Нового Саду, будзе участвовац и Українски народни театер зоз Прешова.”

ДРАМСКИ АМАТЕРИЗЕМ И ЙОГО ПРОФЕСИЙНИ ДОСЯГИ

Дюра Папгаргаї, тедишнї предсидатель Совиту Дома култури, у хронолоґиї „Трицец драмски меморияли Петра Ризнича Дядї (1969–1998)” обявел обширну статю под насловом „Жил за театер”, пошвецену Дядьови (и нє лєм йому). У нєй вон обраца увагу читача и на снованє Драмского меморияла:

„После даскелїх догваркох (керестурски аматере – зам. Дю. Л.) 1969. року сную смотру руских аматерских дружтвох. Одлуку о тим приноши Совит Дома култури у Руским Керестуре. „З нагоди тророчнїци шмерци нашого познатого театралного ентузиясти и длугорочного режисера керестурских аматерох Петра Ризнича Дядї” („Руске слово”, 1969, ч. 4). смотра достава форму меморияла и, окрем же по физиономиї зазберує резултати драмскей роботи по наших местох, вона себе поставела за циль и зблїжованє и упознаванє квалитетного драмского аматеризма яки ше твори на других язичних подручох у општини и медзи другима народносцами. Источасно постала и стретнуце драмского аматеризма и професийних досягох. Таку физиономию мемориял затримал по нєшка.”

Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї ше отримує у рамикох керестурского Дома култури як його окремна манифестация, алє у єй пририхтованю найактивнєйши вше були члени Керестурскей сцени АРТ „Дядя” ище од скорей як цо вон бул официйно основани. Ґардеробни фундус и сценска опрема Театра стали на розполаганю шицким нашим учашнїком на Мемориялу. Праве пре тоти причини у нашей театралней и ширшей явносци створени погришни упечаток же Аматерски руски театер (познєйше пременовани на Руски народни театер) и официйни орґанизатор Драмского меморияла. Правда, представи АРТ „Дядя” од самого початку представяли косцанїк Драмского меморияла.

СЕЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВОХ МАЛА СВОЙО ДВА БОКИ

Мемориял барз стимулативно дїйствовал на розвой театралней дїялносци скоро по шицких наших местох. Наступ на нїм бул главни циль шицких наших театралних дружтвох. Спочатку скоро поряднє наступали на нїм нашо аматере зоз Шиду, Петровцох, Коцура, Кули, Дюрдьова, Миклошевцох, Вербасу и Нового Орахова, а тиж так, з часу на час и з Банялуки. Алє, така масовносц представох наших аматерох и госцованя театралних дружтвох других народносцох и госцованя професийних театрох з нашей жеми и иножемства, претерховали касу керестурского Дома култури, та ше мушело на даяки способ винайсц одвитуюце ришенє. Найдзене є у селекциї, з котру ше почало вимагац и одвитуюци уметнїцки квалитет представох котри конкурую за наступ на Мемориялу. На вельки жаль, тот критерий ше у даєдних наших местох неґативно одражел на дальшу театралну дїялносц. Було и таки роки же ше нє мало цо селектовац, бо аматере страцели дзеку пририхтовац нови представи. Чуло ше и пригварки же АРТ „Дядя” уж „напредок предплацени” на освойованє перших местох, бо ма лєпши материялни условия и може анґажовац професийних режисерох, костимоґрафох, итд. Тоти пригварки були оправдани, бо АРТ „Дядя” наисце бул у лєпшей позициї при пририхтованю представох. Алє, при тим ше призабуло же ше Театер пририхтує за окончованє такей функциї у рускей култури яку маю професийни театри при других националних заєднїцох у нашей жеми. Прето було оправдане вимаганє же би ше Театер видвоєло зоз змагательней часци Меморияла, же би наступал звонка конкуренциї. Зоз тим поступеньом би шицки други нашо театрални дружтва були положени до истей ровнї, кед слово о змагательней часци.

ЛЄПШИ УСЛОВИЯ ДАЛИ ЛЄПШИ РЕЗУЛТАТИ

У перших 32 рокох Керестурска сцена наступела на Драмским мемориялу зоз пейдзешат двома представами за старших и 18 за дзеци. Новосадска сцена дала 39 представи за старших и 11 за дзеци. Було и таки роки кед представи РНТ „Дядя” представяли и половку репертоара Драмского меморияла. Були то и найлєпши нашо аматерски театрални витвореня, голєм кед слово о представох за старших. То и розумлїве, бо су витворени у вельо лєпших материялних условийох у поровнаню з другима нашима театралнима дружтвами, и з векшу помоцу театралних фаховцох.

(Предлужи ше)

