РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох „Коляк” зоз Руского Керестура орґанизує порядну Рочну скупштину котра будзе отримана ютре, 28. януара, на 18 годзин, на чарди „Лонґов”

На Скупштини буду винєшени информациї о активносцох котри поробени у прешлим року и плани за 2018. рок, а поволани шицки члени.

