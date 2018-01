НОВЕ ОРАХОВО – Спортске дружтво „Славия” з Нового Орахова нєшка, 27. януара, орґанизує такволани Торба бал у просторийох Руского дома.

За добре розположенє задлужени Тибор Фириц и DJ Муки. Уходнїца кошта 300 динари, а место мож резервовац на телефон 063/405-377.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)