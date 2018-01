Рочнїца СД „Русин” вироятнє будзе означена под час „Ружи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Рочней скупштини Спортского дружтва (СД) „Русин” отриманей вчера вечар, од дзевец клубох, седем поднєсли звити за прешли и плани роботи за тот рок, а догварене и же 95-рочнїца Клуба будзе найвироятнєйше означена под час отримованя Фестивалу култури „Червена ружа”.

Звити о своєй роботи и начални плани винєсли представителє Шаховского, Фодбалского, Рукометного (хлопи), Атлетского, Столнотениского, Конїцкого клубу, Здруженя спортских рибарох, як и Спортских бавискох „Яша Баков”, а на схадзки нє були присутни представнїки Боди-билдинґ клубу и Женского рукометного клубу.

О роботи Дружтва бешедовал предсидатель Драґан Ковачевич, хтори визначел задовольство же попри шицких почежкосцох и проблемох и у прешлим року коло 500 спортистох були активни у Клубох, а уключованє цо вецей дзецох до спорту то и єден з приоритетох Дружтва.

Владимир Олеяр, єден зоз заступнїкох Дружтва и предсидатель Совиту Месней заєднїци, обвисцел Скупштину же Општина Кула, попри коло милион 200 тисячи динари як було и влонї, за 2018. рок у буджету опредзелєла и додатни 600 тисячи динари за керестурских спортистох.

Олеяр тиж визначел же нєт финансийни препреченя ришиц проблем зогриваня Спортскей гали, лєм кед би ше о тим могло посцигнуц догварку з керестурску Школу и винайсц модел як то и витвориц, покля ше нє риши маєтно-правни статус Гали.

