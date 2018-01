На нєдзелю акция безплатних препатрункох

СЕРБИЯ – Акция безплатних прептрункох будзе отримана на нєдзелю, 28. януара, од 8 по 16 годзин.

Гражданє годни без заказованя и без кнїжочки у локалних здравствених установох окончиц ултразвук абдомену и меранє тумор маркерох ЦЕА и ЦА 19-9, а жени годни окончиц мамоґрафию першох и препатрунок у ґинеколоґа.

То пията акция превентивних препатрункох у котрих потераз препатрени вецей як 75 тисячи особи.

Министерство здравя поволало гражданох же би окончели превентивни препатрунки на нєдзелю. Лїстина здравствених установох у котрих препатрунки буду орґанизовани мож опатриц на сайту Министерства здравя.

