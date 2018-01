НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о сучасней продукциї желєняви у пластенїкох. Ту и прилог як у керестурскей школи преславена школска слава Святи Сава, звит зоз конференциї „Информованє на язикох националних меншинох – на побочних коляйох”, як и репортажа зоз пиятого „Русин купу” у малим фодбалу и акциї Добродзечного огньогасного дружтва у Коцуре.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)