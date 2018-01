У керестурскей Школи означена школска слава

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз пригодну програму вчера означена Школска слава хтора пада нєшка, на дзень Св. Сави, установителя сербскей держави, церкви и просвити.

Програма отримана у школским голу и почала зоз славским обрядом хтори окончели школяре штредньошколци заз палєньом швички пред икону св. Сави, ламаньом славского колача, и зоз святосавску гимну хтору интерпретовала Дзивоцка ґрупа.

Директорка Школи Хелена Пашо Павлович шицким просвитним роботнїком и школяром повинчовала славу визначуюци високи морални прикмети св. Сави хтори би шицким требали буц приклад у живоце и ученю.

Директорка пречитала и винчованку хтору за тоту нагоду послал покраїнски секретар за образованє, управу и предписаня Михал Нїлаш, а окреме привитала и присутних госцох, пароха керестурского о. Михайла Малацка, народну посланїцу Олену Папуґа и предсидателя ВО Националного совиту Руснацох Желька Ковача.

У програми, хтору пририхтали штредньошколци, присутних здогадли на живот св. Сави през поезию, прозу и драмску сличку, цо було попреплєтане з школярскима музичнима точками.

