Полни круг

Зоз Централну шветочносцу Националного швета Руснацох хтора прешли пияток отримана у Суботици, руска заєднїца заварла круг отворени, тераз уж досц далєкого, 2008. року кед зме першираз на таки способ преславели свой дзень. После єденац „виданьох” Дня Руснацох, кед кажди рок Централна шветочносц орґанизована у другим месце дзе єст Руснацох и Подручна канцелария нашого Националного совиту, уж нарок нас чека нови початок и наявени нови концепт Националного швета.

Єст идеї, алє ище ше, голєм урядово, нє зна як будзе випатрац тот нови, ошвижени Дзень Руснацох. Нє хиба, єст часу, а и досц компетентних людзох у рускей националней заєднїци хтори го обдумаю. Окреме же, нє лєм по моїм думаню, уж поставени модел як далєй, голєм кед слово о Централней шветочносци – Суботица би могла буц нє лєм конєц, алє и початок. У даскельо словох, руска традиция на сучасни способ, кус прешлосци, кус вецей терашньосци, одмерано родолюбия и академизму, указали ше як рецепт за вечар у хторим можу уживац и публика и учашнїки, и домашнї и госци.

Окрем у Суботици, Националне швето Руснацох означене ище у дванац местох дзе жию Руснаци. Тоти локални преслави за нас єнак важни як и „велька” Централна преслава о хторей вивисцую и державни медиї и нащивюю ю високи госци. Прето зме их шицки попровадзели и зазначели медзи рамиками того шветочного числа „Руского слова”.

Кед уж о нас слово, и „Руске слово” завера єден круг. После 30 предлуженьох, у тим чишлє виходзи остатнї текст зоз сериялу „Як (нє) скапал рокенрол”. Одцагло ше, алє зме прешвечени, на основи реакцийох читачох, же вредзело.Тераз треба оддихнуц, а вец нам, єдного дня, жаданє дац орґанске предлуженє фельтону – после „златних часох” представиц и руски рокенрол од „веселих” дзеведзешатих по нєшка. Но, насампредз тераз пред нами фельтон ґу ювилейному, 50. Драмскому мемориялу Петра Ризнича Дядї хтори пише наш нєзаменлїви Дюра Латяк. И тот фельтон обявюєме у рубрики „Людзе, роки, живот”. Бо, театер то живот. И обратно.

