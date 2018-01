ОФК ,,Бикичˮ освоєл перше место

РУСКИ КЕРЕСТУР − На квалификацийох за медзинародне змаганє у малим фодбалу ,,Русински погарˮ котри першираз бул отримани у Сербиї, у Спортскей гали у Руским Керестуре всоботу, 27 януара, перше место освоєл ОФК ,,Бикичˮ.

На квалификацийох у Керестуре участвовали шейсц екипи − ,,РТВ Войводинаˮ, ОФК ,,Бикичˮ, ФК ,,Русинˮ, ,,Керестурски бетяреˮ, ,,Фортунаˮ з Руского Керестура, и як госцуюца екипа чийо резултати ше нє ранґирали, ,,Dream Teamˮ з Медзилаборцох.

Перше место освоєли Бикичанє, друге ФК ,,Русинˮ, а треце ,,Керестурски бетяре. За найлєпшого бавяча на змаганю преглашени Боян Бранкович котри посцигнул аж шейсц ґоли.

Перши три пласовани екипи з тих квалификацийох пойду на финале того змаганя до Бардейова у марцу. За финале уж орґанизоване квалификацийне змаганє у Братислави, а будзе ище у Гуменим и Сабинове у Републики Словацкей.

Орґанизатор того турниру Мартин Ямрошкович таки турнир першираз реализовал пред пейц роками, а з цильом же би позберал цо вецей Руснацох котри любя фодбал и друженє.

