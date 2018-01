У Коцуре засадзени нови млади древка

КОЦУР – Роботнїки Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду (ЯЗИП) пияток у Коцуре посадзели вкупно 40 нови древка.

Млади древка посадзени на трох локацийох у Коцуре – у парку при стадионє посадзена єдна лїпа и 6 яворово древка, опрез школи посадзени 10 лїпи и 3 ґраби, а при депониї посадзени 20 платани.

ЯЗИП штредком януара започал ожелєньованє и обновйованє древох на териториї цалей општини Вербас. По їх програми буду посадзени 600 древка розличних файтох у паркох, на спортско-рекреативних теренох, у дзецинских паркох и дворох предшколских установох.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)