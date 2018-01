Бул 52. Вечар Руснацох Вуковару

ВУКОВАР – Всоботу, 27. януара у, зоз рускима мотивами оквиценей Святочней сали – Саймиште отримани 52. вечар Руснацох Городу Вуковар, або Руски Бал на котрим ше зишли скоро 200 особи.

Окрем того же то єдини бал хтори ше у остатнїх даскельо рокох орґанизує у Вуковарско-сримскей жупаниї, попри домашнїх Вуковарчаньох було госцох зоз Петровцох, Бачинцох, Раєвого Села, Пишкуревцох, Винковцох, Осиєку, зоз Шиду и Нового Саду и аж 30-еро зоз Миклошевцох шицких ґенерацийох.

Уж по обичаю, пред вечеру отримана културна програма членох КУД „Осиф Костелник”, та могло чуц красни руски шпиванки и видзиц танєчни точки хтори вони пририхтали. Дружтва за столами, коло смачней вечери були барз розположени, а керестурски Кикс бенд „зограл” воздух и направел добру атмосферу за танєц и уживанє. Бул и Танєц шерца, та побиднїком припадла торта и вино, а була и томбола цо ю дали аж 104 спонзоре. Главну награду, бициґлу, даровало Дружтво, а остала у Вуковаре.

