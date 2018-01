Святосавски концерт у Доме култури

КОЦУР – Всоботу, 27. януара, з нагоди означованя швета Святого Сави, КУД „Завичайне врело” у коцурским Доме култури отримало Святосавски концерт.

На концерту пред числену публику наступели и КУД „Жатва”, шпивацки ґрупи зоз Младенова и Вербасу, як и домашнї.

Публика у полней сали Дома култури могла уживац у танєчних точкох, рецитацийох и країшских шпиванкох.

По законченю Святосавского концерту друженє предлужене у Пелетовей сали у котрей бул орґанизовани Країшски вечар.

