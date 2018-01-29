Святосавски концерт у Доме култури

КОЦУР – Всоботу, 27. януара, з нагоди означованя швета Святого Сави, КУД „Завичайне врело” у коцурским Доме култури отримало Святосавски концерт.
На концерту пред числену публику наступели и КУД „Жатва”, шпивацки ґрупи зоз Младенова и Вербасу, як и домашнї.
Публика у полней сали Дома култури могла уживац у танєчних точкох, рецитацийох и країшских шпиванкох.
По законченю Святосавского концерту друженє предлужене у Пелетовей сали у котрей бул орґанизовани Країшски вечар.
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