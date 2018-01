Отримана Святосавска академия, додзелєни и награди

ШИД – На Шветочней академиї у обновеней сали Културно-образовного центру з нагоди означованя школскей слави Святого Сави, хтора означена и у шицких школох у шидскей општини, уручени и припознаня школяром и просвитним роботнїком.

На академиї наступели Гоодски хор, школяре Основней школи „Бранко Радичевич“ хтори виведли рецитал о Святому Сави, а з танцами зоз Сриму и Сербиї представели ше члени СКУД „Святи Сава“.

Присутних привитал Срдян Малешевич, директор Културно-образовного центру и Даниєла Ванушич помоцнїца министра култури и явного информованя у Влади Сербиї задлужена за културни скарб. Як уж скорей писане, ресорне министерство опредзелєло 19 милиони динари за обнову сали КОЦ-а, а Управа за капитални укладаня АП Войводини за обнову бини вецей як штири милиони динари.

Предраґ Вукович, предсидатель Општини Шид, уручел Святосавски награди найлєпшим школяром и просвитним роботнїком у шидскей општини, того року тото високе припознанє достали 11 школяре и 10 просвитни роботнїки.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)