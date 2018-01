Школска слава шветочно означена и у Коцуре

КОЦУР – И коцурска Основна школа (ОШ) „Братство єдинство“ всоботу, 27. януара, означела школску славу Святи Сава.

На програми у Доме култури школяре рецитовали, шпивали и виведли даскельо драмски слички зоз живота Святого Сави. По законченю програми у ОШ бул традицийни славски полудзенок на котрим православни парох о. Здравко Бойович и кум школи Драґан Рашета ламали славски колач котри пред тим православни паноцец пошвецел.

Познєйше истого дня, у православней церкви Успения Пресвятей Богородици, була и Служба Божа на котрей дзецом подзелєни 40 пакецики.

