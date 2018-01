Преподаванє паприґаром отрима Владимир Сабадош

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Жимскей паприґарскей школи, котру орґанизує Здруженє керестурских паприґарох „Капсикум анум”, нєшкайше преподаванє отрима наш познати фаховец аґроном Владимир Сабадош з Польопривредней фаховей служби зоз Зомбора.

Нєшка свойо продукти и резултати на оглядних польох представя подприємства „Аґроарм” и „Тимак Аґро Балканс”.

На штварток, 1. фебруара, буду отримани презентациї подприємствох „Аґромаркет” и „Басф” и осиґуруюцей хижи „Дунай осиґуранє”.

Презентациї почню на 17 годзин у Ресторану „Червена ружа” у Руским Керестуре, а можу присуствовац шицки заинтересовани.

