ШИД – Комисия за додзельованє средствох з општинского буджета за порядни активносци и програми здруженьох на подручу општини Шид розписала конкурс за додзельованє средствох за 2018. рок.

Потребну документацию мож превжац у Оддзелєню за дружтвени дїялносци Општинскей управи.

Конкурс отворени по 10. фебруар по 15 годзин.

