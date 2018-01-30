На стреду Рочна скупштина Здруженя паприґарох „Капсикум анум”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На стреду, 31. януара, будзе отримана порядна Рочна скупштина Здруженя паприґарох „Капсикум анум”, з початком на 18 годзин у Ресторану „Червена ружа”.

На схадзки будзе поднєшени финансийни звит за 2017. рок и финансийни план за тот рок. Будзе представени и план отримованя тогорочней манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, поровнуюци з прешлорочну.

Снователє Задруґи „Керестурска паприґа” ище раз розтолкую значносц снованя задруґи за валал и членох Здруженя. Владимир Варґа поинформує присутних о терминох за реґистрацию польопривредних ґаздовствох и способе витворйованя субвенцийох до польопривреди того року.

На Рочну скупштину поволани шицки члени Здруженя паприґарох „Капсикум анум”.

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