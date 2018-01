Нєшка схадзка Скупштина општини Кула

КУЛА – Одборнїки Скупштини општини (СО) Кула на нєшкайшей схадзки буду розпатрац инициятиву Аґенциї за борбу процив корупциї о розришеню предсидателя Општини Кула Перицу Видеканїча.

На дньовим шоре и предклад Ришеня о даваню согласносци на Одлуку о вименки Статуту Дому култури Червинка, и предклад Ришеня о даваню согласносци на хаснованє мена општини Кула у назви ФК „Оджак” з Оджаку.

На схадзки би мал буц меновани окончователь длужносци директора заєднїцкого ЯКП „Пречисцовач Вербас – Кула” и менованє предсидателя и членох його надпатраюцого одбору. Буду розришени и вибрани нови члени Комисиї за утвердзованє назвох улїцох и одредзованю шветох у општини Кула.

Посланїки буду одлучовац и о розришованю и менованю членох управних и надпатраюцих одборох установох чий снователь Општина Кула и розришованє и менованє членох школских одборох.

