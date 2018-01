Весело на Майсторским балу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 27. януара, у Руским Керестуре отримани Майсторски бал, котри ма найдлугшу традицию у валалє, а з рока на рок чишлї вше векше число госцох и спонзорох.

На тогорочним Майсторским балу було коло 170 госцох рижних ґенерацийох, векшином з Керестура, алє було госцох и з Кули, Коцура, Вербасу и других местох.

Майсторски бал, попри красней забави з веселу музику познати и по богатей томболи котру дарую спонзоре, чия цалосна вредносц того року була вецей як 300 тисячи динари. Перша награда була углова ґарнитура котру подаровало подприємство ,,Изґледˮ, а котру освоєли госци з Кули. Другу награду обзпечела тапетария ,,Комфортˮ, а трецу тапетария ,,Еуроˮ − обидва награди достали госци з валалу.

Орґанизатор балу було Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох з Руского Керестура, а госцох забавял ,,Пицикато бендˮ.

