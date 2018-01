„Хрватска риєч” означела 15-рочнїцу виходзеня першого числа

СУБОТИЦА – Пияток, 26. януара, на Отвореним универзитету у Суботици, з виставу и пригодну програму означена 15-рочнїца виходзеня першого числа тижньовнїка на горватским язику „Хрватска риєч”.

Новинско-видавательна установа (НВУ) „Хрватска риєч” основана 2002. року з одлуку Скупштини АП Войводини, як медий хтори ма информовац припаднїкох горватскей националней заєднїци на горватским язику. Перше число тижньовнїка вишло 31. януара 2003. року, та директор тей Установи, Иван Ушумович, на преслави приблїжел як ше концепия, дизайн и змист през тот час меняли.

-За тоти 15 роки случели ше рижни политични, културни и дружтвени пременки, а меняла ше и робота установох и културно-уметнїцких дружтвох зоз горватским предзнаком. Тоти случованя ше одражели и на нашо новини, та зме ше прилогодзовали околносцом. Нєшка зме дошли по свой бок на интернету и на Фейсбуку.

Главна и одвичательна редакторка новинох Ясминка Дулич гварела же ше концепция засновює на подїйох знука горватскей заєднїци у рамикох култури, традициї, идентитета, службеного хаснованя язика и образованя, алє и на спатраню шицких подїйох хтори важни каждому гражданови тей жеми з угла Горватох у Сербиї – визначела Дуличова.

З тей нагоди у голу Отвореного универзитета поставена и вистава фотоґрафийох на хторих представени 44 насловни боки тижньовнїка „Хрватска риєч”, на хторих видно през хтори пременки тоти новини прешли през 15 роки роботи.

