Од општини 133 школяром пенєжни награди

КУЛА – Општина Кула прешлого року наградзела 133 школярох основних и штреднїх школох з єднократнима пенєжнима наградами, за освоєни перши три места на змаганьох од медзиокружного по медзинародни уровень. Зоз рускокерестурскей Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” наградзени 16 школяре.

Награди одобрени на основи окремного Конкурса, школяром су уплацени 25. януара, а за нїх Општина видвоєла милион 196 949 динари. Прешлого року школяре поєдинєчно освоєли 139 награди на окружних, медзиокружних и покраїнских змаганьох, а 43 на републичних и медзинародних змаганьох.

Предсидатель Општини шицким повинчовал на наградох, а Општина Кула єдна з ридких цо на таки способ потримує своїх школярох.

