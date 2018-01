И у дюрдьовскей Школи преславена школска слава

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” зоз пригодну програму пияток, 26. януара вечар, означена школска слава – Святи Сави.

Програма отримана у школским голу и почала зоз славским обрядом хтори окончел православни валалски парох о. Петар Дюкич и ламаньом славского колача.

У програми, хтору пририхтал школски колектив и дзеци нїзших возростох, присутних здогадли на живот святителя през драмски слички, шпиванки и поезию, шицко на сербским язику.

На концу програми директорка Школи Вукица Петрович школяром повинчовала славу и пречитала винчованку хтору за тоту нагоду послал покраїнски секретар за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци Михаль Нїлаш.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)