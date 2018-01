За нового пресидателя Дружтва вибрани Мирослав Такач

ДЮРДЬОВ – Вчера, 28. януара, отримана рочна и виберанкова Скупштина Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, на хторей придати звити о роботи за прешли, як и плани за тот рок. Окрем того, вибрани нови члени до Управного и Надпатруюцого одбору Дружтва, дисциплинскей комисиї, за предсидателя Скупштини вибрани Мирослав Чакан, а за предсидателя КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Такач.

На Скупштини представена робота Дружтва, котре у прешлим року було активне, нє лєм у Дюрдьове, алє як госци участвовали и у програмох у других местох. Орґанизовани 25 наступи, 8 представи и вечари у своїх просторийох, 2 бали, госцованє до Польскей, а орґанизовани и 15. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”. Ґу тому, члени Дружтва участвовали и на змаганьох у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, док млади поряднє орґанизовали свойо активносци за дзеци и одроснутих.

По законченю Скупштини, нови члени Управного одбору отримали кратку схадзку на котрей за нового предсидателя Дружтва вибрани Мирослав Такач, а за його заменїка Микола Кухар.

У 2017. року КУД „Тарас Шевченко” розполагало з коло милион и штиристо тисячи динари, а потрошени коло тристо тисячи менєй. Прето План роботи предвидзує же би шицки секциї збогацели свой репертоар. Дружтво, як и потераз, помогли Општина Жабель, Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох и компетентни покраїнски секретарияти.

