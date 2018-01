„Искра“ почала пририхтованя

КОЦУР – Фодбалере коцурского Фодбалского клубу „Искра” вчера, 29. януара, почали пририхтованя за ярню часц сезони у Подручней лиґи Суботица, котра почнє початком марца. Красна хвиля оможлївела же би ше тренинґи отримовало на стадионє, на отвореним.

На перши тренинґ з новим тренером Бором Абрамушичом, пришли 17 бавяче од котрих двоме фодбалере з младших катеґорийох.

До ярнєй часци „Искра” войдзе змоценєна зоз штверима новима бавячами, алє и ослабена, понеже Клуб у жимским преходним термину напущел Лука Країнович, а кариєру предлужи у екипи ЧСК зоз Челарева.

У пририхтуюцим периодзе у планє одбавиц 6 пририхтуюци змаганя, а перше по розпорядку 10. фебруара у Коцуре процив Червинки.

