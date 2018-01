КОЦУР – Месна заєднїца (МЗ) Коцур вчера, 29. януара, отримала першу схадзку нового зволаня Совиту Месней заєднїци. На схадзки присуствовали шицки дзевецеро члени и розпатрали три точки дньового шора.

За нового предсидателя Совиту МЗ вибрани потерашнї предсидатель Желько Бєлан, а за подпредсидателя Стеван Самочета.

По словох нового-старого предсидателя Совиту Желька Бєлана шицки члени согласни кед у питаню приоритети на котрих ше будзе робиц у наиходзацим периодзе.

