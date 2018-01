Почина вакцинация здравствених роботнїкох з ММР вакцину

СЕРБИЯ – Тих дньох почина вакцинация здравствених роботнїкох у Сербиї з ММР вакцину, пре епидемию осипкох хтора присутна од октобра прешлого року.

Вакциновани буду шицки здравствени роботнїки народзени од 1971. по 1989. рок, хтори нє вакциновани, лєбо нєподполно вакциновани.

-Окончене прерозподзельованє вакцинох по здравствених установох и почина вакцинация, поведзене Танюґу у Министерстве здравя.

Як гваря, обчекує ше и донация ММР вакцини Шветовей здравственей орґанизациї. Вакцини зоз донациї буду наменєни тим хтори нє предвидзени за вакцинацию з Правилнїком о вакцинациї, а ту ше находза и здравствени роботнїки.

Представителє наукових и образовних институцийох и струковних коморох у здравстве вчера подписали Декларацию о потримовки вакцинациї у Сербиї, з цильом же би фахова явносц послала гражданом ясне и єдинствене порученє о значеню вакцинациї як науково потвердзеней и найефикаснєйшей мири у превенциї оберацих хоротох.

