На ютре почина Фестивал любови

НОВИ САД – Од 1. по 17. фебруар у Новим Садзе будзе отримани Фестивал любови, як предлуженє Фестивала „Винтерфест”. З тей нагоди вчера у Городскей хижи отримана конференция за новинарох на хторей представена програма наиходзацей манифестациї.

На конференциї наявене же нащивителє у тим периодзе кажди дзень од 19 годзин годни нащивиц наступи акустичних бендох и виводзачох класичней музики, а програма будзе збогацена з танєчнима вечарами и наступами дзецинских вокалних солистох.

Заплановани рижни провадзаци змисти у знаку любови, а новосц у одношеню на прешли рок то участвованє културних институцийох як цо Музей сучасней уметносци, Ґалерия Матици сербскей, Спомин-збирка Павла Белянского и Ґалерия подобовей творчосци збирка-дарунок Райка Мамузича.

