У Керестуре Рочна скупштина паприґарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна скупштина Здруженя паприґарох „Капсикум анум”, будзе отримана нєшка на 18 годзин у Ресторану „Червена ружа” у Руским Керестуре.

На схадзки будзе поднєшени финансийни звит за 2017. рок и финансийни план за тот рок. Будзе представени и план отримованя тогорочней манифестациї „Днї керестурскей паприґи”.

Снователє Задруґи „Керестурска паприґа” ище раз розтолкую значносц снованя задруґи за валал и членох Здруженя. Владимир Варґа поинформує присутних о терминох за реґистрацию польопривредних ґаздовствох и способе витворйованя субвенцийох до польопривреди того року.

На Рочну скупштину поволани шицки члени Здруженя паприґарох „Капсикум анум”.

