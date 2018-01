СО Кула процив розришеня Перици Видеканїча

КУЛА – На вчерайшей шеснастей схадзки Скупштини општини (СО) Кула у фокусу була перша точка дньового шора по котрей посланїки розправяли о инициятиви Аґенциї за борбу процив корупциї за розришованє з функциї предсидателя Општини Кула Перицу Видеканїча. На схадзки присуствовали и општински явни правобранитель, члени општинских одборох, представителє явних установох и явних подприємствох, члени општинских радох и др.

Аґенция за борбу процив корупциї послала СО Кула Инициятиву за розришенє предсидателя Видеканїча пре зраженє интересох, понеже супруга предсидателя Општини достала державну жем под аренду по праву першенства арендованя по основи занїманя зоз статкарством, и прето же подприємство його брата окончовало роботи за дакедишнє ЯП „Завод за вибудов” Кула, достати по основи явних набавкох.

После длугшей розправи, з толкованями и обгрунтованями владаюцей коалициї и опозициї, у присустве 31 одборнїка, аж 26-еро гласали процив Инициятиви Аґенциї за борбу процив корупциї, двойо посланїки Демократскей странки и єден Рускей странки гласали процив, а двойо посланїки Социялистичней партиї Сербиї були стримани, з толкованьом же були стримани и кед предсидатель бул поставяни на тоту функцию.

На схадзки прилапени и предклад Ришеня о менованю окончователя длужносци директора Заєднїцкого ЯП „Пречисцовач Вербас-Кула” Ранка Митровича з Вербасу и менованю предсидателя Надпатраюцого одбору Блажу Костича з Кули и членох Иґора Шкундрича и Наталиї Тривкович з Вербасу.

Прилапени и предклад розришованя длужносци члена Управного одбору Дому култури Руски Керестур Михайла Зазуляка менованого на предклад Националного совиту Руснацох, а на його место менована Мая Зазуляк Гарди. За члена школского одбору Школи за основне музичне образованє у Кули як представнїк родичох менована Терезия Семан.

