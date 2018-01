НОВИ САД – Школяре Основней и штреднєй музичней школи „Исидор Баїч” з Нового Саду – Саша Загорянски, Неманя Марчетич и Иґор Далаґия, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе нєшка отримаю концерт класичней музики.

Концерт почнє на 19 годзин.

