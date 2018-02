ЖАБEЛЬ – У жабельским Дому здравя по пондзелок 5. фебруара, запровадзена акция безплатного препатрунку женох за вчасне одкриванє карцинома гарлочка плоднїци.

Окрем женох котри ше сами явя на препатрунок, Дом здравя будзе контактовац жени котри там маю здравствени картон, алє нє були на препатрунку остатнї три роки.

