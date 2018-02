ДЮРДЬОВ – Бал широких сукньох будзе отримани на соботу, 3. фебруара, у Дюрдьове у просторийох КУД „Тарас Шевченко”.

Уходнїци мож превжац у просторийох Дружтва по пияток 2. фебруар, од 19 до 20 годзин.

Бал широких сукньох почнє на 20 годзин, а госцох будзе забавяц „Микс бенд” з Руского Керестура. Орґанизаторе обезпеча смачну вечеру и, як и вше потераз, богату томболу.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)