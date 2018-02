У Коцуре на соботу ище єдна роботня ,,Нїтки“

КОЦУР – Центер за слуханє ,,Нїтка“, у рамикох Каритасу Апостолского еґзархату, орґанизує други циклус преподаваньох и роботньох за младих, од 16 до 26 роки у просторийох Каритасу у Коцуре.

Тото интерактивне преподаванє, чия назва ,,Слика о себе”, будзе отриманe на соботу, 3. фебруара на 19 годзин у просторийох Каритасу, у Коцуре. На преподаваню будзе слова о самодовирию и самопочитованю котри дїйствую на тото як доживюєме себе.

Уход на преподаванє шлєбодни, превоз з Руского Керестура до Коцура орґанизовани, а шицки заинтересовани за преподаванє треба же би ше обовязно приявели на число телефона 063/802-11-65 (Янко Катона). Преподаванє отрима професорка Саня Тиркайла, волонтерка Центра за слуханє ,,Нїтка“.

Перша роботня ,,Нє шицко таке чарне. Роздумай ище раз!“, отримана 20. януара у Каритасу, у Руским Керестуре, а треца у тим циклусу, ,,Попать страху до оч!”, будзе отримана у наиходзацим периодзе.

