НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе 10. фебруара будзе отримани Бал за котри тих дньох почало предаванє уходнїцох.

Госци буду мац обезпечену вечеру и томболу, а будзе грац оркестер Дюла и приятелє+Танита.

Уходнїци коштаю 1 300 динари, а мож их резервовац на телефон 062 41 66 40.

