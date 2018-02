ШИД, У Руским доме на соботу 3. фебруара у орґанизациї КПД „Дюра Киш“ будзе отримани традицийни бал.

Нащивительох будзе забавяц оркестер дружтва, будзе порихтана смачна вечера и богата томбола.

Початок бала заказани на 19 годзин, а цена уходнїци виноши 1.000 динари по осби.

