Пред емисию „Добри вечар, Войводино”, будзе „Дзецински швет”

НОВИ САД – Пред нєшкайшу емисию „Добри вечар, Войводино”, на 19,30 годзин, будзе емисия за дзеци „Дзецински швет” у хторей буду емитовани прилоги зоз промоциї кнїжки „Когуцик ярабик”, зоз преслави Националного швет Руснацох у дюрдьовскей основней школи, о пририхтованю представи за дзеци у Коцуре и о Сари Шовлянски з Нового Саду.

У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, будзе емитовани знїмок театралней представи Страдия у виводзеню ансамбла Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

У другей часци емисиї буду емитовани даскельо композициї нашого музичного творителя Михала Лїкара зоз Дюрдьова.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)