У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Пияте тогорочне число новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о трибини о меншинских медийох хтора отримана у НДНВ у Новим Садзе и о привредней перспективи Општини Кула.

У рубрики „Нашо места” тексти о зашеданю Скупштини општини Кула и о балох по наших местох, а у рубрики „Економия” текст о анґажованю нєзанятих на явних роботох у Шидзе.

На бокох рубрики „Култура и просвита” тексти о означованю школскей слави „Святи Сава, о отриманей виберанкова скупштина у КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове

На бокох рубрики Духовни живот текст о припознаньох старим одборцом у Руским Керестуре, у рубрики Людзе, роки, живот представени Велимир Мали, ґеометер з Вербасу и Микола Ґайдош з Коцура, а идзе и нове предлуженє фельтону о Драмским мемориялу.

На бокох рубрики Спорт тексти о бавеню квалификацийох за „Русински погар” у Руским Керестуре, рочней скупштини СД Русин и о початку пририхтованя фодбалерох за ярню полусезону.

У тим чишлє новинох обявени и додаток Литературне слово о Руснацох у поезиї.

