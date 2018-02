Здруженє паприґарох и нова Задруґа цесно сотрудзую

РУСКИ КЕРЕСТУР – У ресторану ,,Червена ружа” отримана порядна Рочна скупштина Здруженя паприґарох ,,Капсикум анум”, присуствовали коло 100 особи. Спред Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур бул предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр.

Предсидателька Здруженя Душица Орос представела финансийни звит, по котрим цалoсни приходи у 2017. року бул 614 000 динари, з Покраїни, Општини, Месней заєднїци Руски Керестур, членарини и числених спонзорох. Векшина средствох потрошени на прешлорочну манифестацию ,,Днї керестурскей паприґи”, а були орґанизовани и даскельо едукативни екскурзиї, одход на Розправу о НППР ,,АБЦ ФУД” до Зомбора и за други порядни трошки.

Представени и проєкт по котрим тогорочна паприґарска манифестация ,,Днї керестурскей паприґи” будзе 25. и 26. авґуста, а за цо Општина Кула обезпечела средства з Европскей униї дзекуюци прейґгранїчному сотруднїцтву з Калочу у Мадярскей и заєднїцкому проєкту у рамикох ИПА програми.

Владимир Варґа и Оросова, котри и єдни зоз сновательох задруґи ,,Керестурска паприґа” наглашели же Задруґа уж пребера активносци на орґанизациї одкупу паприґи у наиходзацей сезони, понукли репроматериял за продукцию, та и можлївосц одложеного плаценя прейґ їх новоотвореней польопривредней апатики.

Варґа поинформовал членох Здруженя о терминох за реґистрацию польопривредних ґаздовствох, субвенцийох и способох за їх витворйованє.

Здруженє паприґарох чишлї коло 90 членох, векшином з Руского Керестура, алє и з Кули, Коцура, Лалитю, Червинки и Бачкого Петровцу. По законченю урядовей часци Скупштини за шицких присутних була орґанизована вечера, а орґанизоторе пожадали успишну наступну сезону шицким парастом.

