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Млади пиянисти отримали Концерт класичней музики у РКЦ

автор вев 1. фебруар 2018
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НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра (РКЦ),  стреду, 31. януара,  школяре Основней и стреднєй музичней школи „Исидор Баїч” з Нового Саду – Саша Загорянски, Неманя Марчетич и Иґор Далаґия отримали концерт класичней музики.

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Млади пиянисти Неманя Марчетич, IV рок,  Саша Загорянски V рок Основней музичней школи, а Иґор Далаґия I рок Стреднєй музичней школи у класи професора Срдяна Далаґия, одграли вецей композициї рижних познатих композиторох.

Публику на концерту спред РКЦ привитала директорка Наташа Макаї Мудрох и надпомла же Саша Загорянски длугорочни активни член у РКЦ.

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