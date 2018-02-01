Млади пиянисти отримали Концерт класичней музики у РКЦ

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра (РКЦ), стреду, 31. януара, школяре Основней и стреднєй музичней школи „Исидор Баїч” з Нового Саду – Саша Загорянски, Неманя Марчетич и Иґор Далаґия отримали концерт класичней музики.

Млади пиянисти Неманя Марчетич, IV рок, Саша Загорянски V рок Основней музичней школи, а Иґор Далаґия I рок Стреднєй музичней школи у класи професора Срдяна Далаґия, одграли вецей композициї рижних познатих композиторох.

Публику на концерту спред РКЦ привитала директорка Наташа Макаї Мудрох и надпомла же Саша Загорянски длугорочни активни член у РКЦ.

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