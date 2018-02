Предсидатель Скупштини Суботици приял представнїкох националних заєднїцох

СУБОТИЦА – Предсидатель Скупштини городу Суботица Тивадар Бунфорд 31. януара приял членох Союзу здруженьох националних заєднїцох Суботици, медзи котрима и Дружтво Руснацох Суботици.

Представнїк Дружтва Руснацох Суботици Иван Гарди предсидателя Скупштини Суботици упознал зоз кратку историю Дружтва од снованя по терашнї час и винєс проблеми зоз котрима ше Дружтво стрета.

На схадзки були представнїки 9 националних заєднїцох, а предложене же би ше у Суботици одредзело єден дзень за „Дзень националних заєднїцох”, як манифестацию на котрей би ше шицки национални заєднїци представели.

(Опатрене 24 раз, нєшка 24)