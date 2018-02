Традицийна забивачка пред дюрдьовски бал

ДЮРДЬОВ – По традициї и того року, штварток пред Бал широких сукньох у Дюрдьове, члени Управного одбору и активисти Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” орґанизовали забивачку.

На забивачки вони, як и вше по тераз, пририхтали швиже месо и продукти зоз швинї за вечеру на балу.

Тогорочна забивчака була у Мирослава Такача, нововибраного пресидателя Дружтва, чия супруга Златка за фриштик порихтала руске треадицийне єдло – капущанїки.

Бал широких сукньох будзе отримани на соботу, 3. фебруара, у Дюрдьове у просторийох КУД „Тарас Шевченко”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)