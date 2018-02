З Покраїни 175 милиони динари

КУЛА – Того року у Кули почню роботи на вибудови нового спортско-рекреативного центру на Вашарищу, цалосна инвестиция би мала коштац 600 милиони динари, а плановане же будзе закончена 2019. року.

Општини Кула, на явним конкурсу Управи за капитални укладаня Войводини, за тот проєкт одобрени 175 милиони динари, а контракт о тей инвестициї потписани 31. януара у Покраїнскей влади.

За першу фазу вибудови Општина обезпечела 100 милиони власних средствох и то за вибудов отворених базенох зоз приходнима драгами и паркинґом.

Комплекс спортско-рекреативного центру будзе будовани у трох фазох. После будованя отворених базенох, будзе ше будовац спортски терени на отвореним, и то би мало буц закончене по лєто. Закончуюца фаза роботох подрозумює и вибудов рижних змистох у завартим просторе, а наявене же Кула достанє и заварти базени.

(Опатрене 24 раз, нєшка 24)