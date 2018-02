Предлужена явна поволанка за польопривреднїкох

ВЕРБАС – Обвисцує ше польопривредних продуковательох з подруча општини Вербас, хтори заинтересовани за субвенционованє камати або надополнєня за краткорочне кредитованє польопривредней продукциї – з учасцу општини Вербас у субвенционованю камати або надополнєня у виносу од 100 одсто, же ше термин за приявйованє по разписанєй явней поволанки предлужує по 31. април 2018. року.

По тераз поднєшени вецей як 100 вимоги, од хторих половка обробена и прилапена, а до предлуженя термину пришло пре заинтересованосц польопривредних продуковательох.

Як сообщене з Оддзелєня за польопривреду Оптинскей управи Вербас, под час 2018. року буду запровадзени ище додатни мири, з хторима локална самоуправа потрима унапредзенє и розвой польопривреди у општини Вербас.

