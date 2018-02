„Ружа” будзе остатнї викенд у юнию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни, 57. Фестивала култури „Червена ружа”, будзе отримани остатнї викенд у юнию, утвердзене на вчера отриманей першей схадзки Орґанизацийного одбору, на хторей ше члени заложели за нову концепцию того нашого фестивала.

На схадзки на дньовим шоре було розпатранє Финансийного звиту за прешлорочни Фестивал, хтори обгрунтовал директор Дому култури Йоаким Рац. Достати милион 285 тисячи 600 динари зоз вецей жридлох, а розходи пре обєктивни причини були векши за 305 тисзчи 829 динари, хтори покрити з порядних средствох Дома култури.

Орґанизацийни одбор поинформовани и же ше за тогорочни Фестивал обчекує финансийни приходи зоз шицких уровньох, а вони уж сигурни од Општини Кула, хтора у своїм буджету за Ружу опредзелєла 550 тисячи динари.

На схадзки було бешеди и о програмних змистох, та и новей концепциї “Ружи” и прилапена идея же би ше дало вецей простору младим и їх творчосци и то будзе предложене Програмному одбору Фестивалу.

