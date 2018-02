Шид – Општинска Комисия за додзельованє средствох за програми и проєкти хтори ше финансує з буджета општини з обласци култури росписала явни конкурс.

Слово о финансованю програмох и проєктох од значеня за општину хтори муша буц витворени по 31. децембер того року.

Потребну документацию годно достац у Општинскей управи, канцелария число 2, а вимоги треба послац по 15. фебруар по 15 годзин.

