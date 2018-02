ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове о. Михаил Холошняй закончел пошвецанє обисцох у Рускей улїци и у главней улїци од центру ґу Шайкашу, а нєшка буду пошвецени обисца у Святосавскей улїци, од главней драги ґу Девеню и Толстойова улїца.

Пошвецанє обисцох з богоявлєнску воду у Дюрдьове почало пондзелок 22. януара, по уж стаємним длугорочним розпорядку, по улїцох од Шайкашу ґу Жаблю.

На ютре нє будзе пошвецанє обисцох, а Служба Божа будзе на 9 годзин.

Дальши розпорядок будзе обявени о даскельо днї на огласней табли опрез церкви.

