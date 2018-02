ШИД – Општина Шид на явним конкурсу Управи за капитални укладаня Войводини, за обласц локалного и реґионалного економского розвою, достала 41 милион динари.

З тима средствами будзе ше финансована першу фаза инфраструктурного ушореня роботней зони число осем при Адашевцох у општини Шид.

Контракт за додзельованє средствох 31. януара у Покраїнскей влади подписали предсидатель Покраїнскей влади АП Войводини Иґор Мирович и предсидатель општини Шид Предраґ Вукович.

