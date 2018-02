Шалєне панк праткованє

З енерґичнима шпиванками и характеристичним панк звуком „Казанси” ше 2005. року з вельку швидкосцу уцагли публики под скору. Остатнї роки нє так часто наступали, а кед ше здобуло упечаток же поведли шицко цо мали, зявели ше з новим интересантним и упечатлївим материялом. Панк нє умар! Гайд на праткованє зоз „Шалєну родзину”!

Албум „Пратки зоз Шалєну родзину” вельке ошвиженє у ширшим смислу и камбек нє лєм самого бенду, алє и панку до нашей заєднїци. На вельку чкоду любительох панк музики на руским язику то, же „Казанси” остали єдини панк бенд у Руским Керестуре и вообще бенд у правим смислу того слова. Медзитим, добра часц тей приповедки… же то нє вплївовало на „Казансох” же би остали на уровню на хторим були. Без огляду же яки подли условия за гранє панку и ґенерално других жанрох до хторих ше бенди лапаю, „Казанси” ше, заш лєм, тому одупарли и обстали. Можебуц тайна праве у „праткох”. О тим найбаржей шведочи їх актуални албум.

Искуство и музичну дозретосц мож обачиц уж при слуханю першей шпиванки хтора ма интересанту гармонию у рефрену, а у одношеню на перши албум, текст як и други на тим албуме, вецей нє тельо у тинейджерским фазону. Шпиванка „За це” їх свойофайтови форма франти хтори типични за бенд, а иста ствар и зоз шлїдуюцу шпиванку „Ирски сон” хтора окреме интересантна пре пременки ритму, текст и одличну интерпретацию кед, просто, мож почувствовац атмосферу ирскей карчми о хторей слово. Же на тим албуме наисце звуча як добри панк бенд мой приклад шпиванка „Досц”. У року за нами зме ше питали же дзе щезнул бунт и мило ми же „Казанси” були гласни и ясни о тим праве тераз кед ридко хто сце и шме вообще о тим дацо повесц. И на концу шпиванка „1. април” хтора перше зажила дзекуюци знїмку з „Водова фест”-у на хторим наступели з автором музики и текста Мирком Горняком Колейом. Наисце одлична ствар яку лєм вон може направиц, а тиж важне же тота шпиванка достала свою студийску верзию, бо ю дефинитивно заслужела.

Нє мож прецихнуц тото же гоч кельо „Казанси” супер поробели тот албум, продукция дефинитивно дацо цо треба видвоїц як слабу, алє и єдину подлу ствар хтора одбера вкупному упечатку кед ше албум першираз слуха.

„Казансом” би пожадац же би наступали частейше, же би зняли спот голєм за єдну з нових шпиванкох и же би ище длуго мали цо повесц. Любительом доброго звуку щиро препоручуєм же би преслухали „Пратки зоз Шалєну родзину”! После першого слуханя ше слуха лєм ознова и ознова…

